Лукашенко сказал, почему Беларусь стабильно развивается и уверенно идет вперед

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 марта поздравил соотечественников с Днем Конституции, сообщает пресс-служба белорусского президента.
«Достижения последних десятилетий, определившие облик современной Беларуси — сильной, успешной, устремленной в будущее, обусловлены реализацией закрепленных в Основном Законе фундаментальных принципов» — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что «на основе Конституции выстроена национальная правовая система, обеспечивается правовая защищенность каждого человека».
В поздравлении сказано, что следование Конституции позволяет «стабильно развиваться и уверенно идти вперед, несмотря на сложность геополитической обстановки».
Ранее Лукашенко сказал про неутомимую энергию патриарха Кирилла и данные им обеты.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как выбирает руководящие кадры в Беларуси: «Залезть можем в любую “дыру” и перепроверить человека».
Кроме того, Лукашенко заявил о падении украинского беспилотника на территории Беларуси.
Тем временем президент сказал, какие вопросы обсуждают на переговорах Беларусь и США.