Bild: из-за войны в Иране между Вэнсом и Рубио произошел раскол

Источник: Аргументы и факты

Вооруженный конфликт в Иране привели к расколу в администрации президента США Дональда Трампа на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, сообщает немецкий таблоид Bild.

В публикации отмечается, что на фоне того, как Дональд Трамп с воодушевлением говорит о ходе военных действий в Иране, внутри его кабинета начали проявляться заметные разногласия. В материале указывается, что противостояние между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как возможная прелюдия к президентским выборам 2028 года.

«в его кабинете появляются явные трещины. Дуэль между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 года: оба считаются наиболее вероятными преемниками Трампа», — считают аналитики Bild.

Как пишет издание, Трамп все же отдает предпочтение Марко Рубио, тогда как Джей Ди Вэнс оказался на втором плане из-за более миролюбивой позиции по отношению к Ирану.

Кроме того, в публикации говорится, что особенно неприятным моментом для вице-президента стала ситуация, когда Трамп, как утверждается, поинтересовался у группы крупных спонсоров, кто мог бы стать лучшим преемником — Вэнс или Рубио. По словам инсайдеров, почти единодушное решение было принято в пользу действующего госсекретаря.

