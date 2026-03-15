Явка на референдуме в Казахстане за три часа составила 19,21 процента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 февраля подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции. Ожидается, что на 10 413 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: «Принимаете ли Вы новую конституцию республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».