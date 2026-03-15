Явка на референдуме в Казахстане за три часа составила 19,21 процента

АСТАНА, 15 мар — РИА Новости. Явка на референдуме в Казахстане по изменениям конституции за первые три часа голосования составила 19,21%, сообщила член центральной комиссии референдума Республики Казахстан Ляззат Суиндик.
«В общем по стране на 10.00 (08.00 мск — ред.) получили бюллетени 2 393 844 человек, что составило 19,21% от числа включенных в списки для голосования», — сказала Суиндик.
К данному часу по числу проголосовавших на референдуме лидирует Карагандинская область в центре Казахстана — 26,64%, меньше всего получили бюллетеней для голосования в Алма-Ате — 9,54%, в столице Казахстана Астане проголосовали 20,68% граждан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 февраля подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции. Ожидается, что на 10 413 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: «Принимаете ли Вы новую конституцию республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».