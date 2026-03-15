Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: русофобы в ЕС создали мир, где очевидные истины звучат неожиданно

Дмитриев прокомментировал заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, призвавшего ЕС к переговорам с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, призвавшего Евросоюз (ЕС) к переговорам с Москвой. Свою реакцию он опубликовал в соцсетях.

«Русофобы из ЕС создали мир, в котором очевидные истины звучат неожиданно», — написал Дмитриев, сопроводив пост скриншотом статьи издания Euractiv.

В материале издания приводились слова бельгийского премьера, который в интервью газете Echo призвал Брюссель к диалогу с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Стоит напомнить, что российская сторона неоднократно подтверждала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Москва призывает решить конфликт мирным путем без игнорирования первопричин противостояния.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение трехстороннего диалога по украинскому урегулированию. При этом он уточнил, что конкретные сроки и место следующей встречи пока не согласованы.

Третий раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США прошел 17−18 февраля в Женеве.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше