Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, призвавшего Евросоюз (ЕС) к переговорам с Москвой. Свою реакцию он опубликовал в соцсетях.
«Русофобы из ЕС создали мир, в котором очевидные истины звучат неожиданно», — написал Дмитриев, сопроводив пост скриншотом статьи издания Euractiv.
В материале издания приводились слова бельгийского премьера, который в интервью газете Echo призвал Брюссель к диалогу с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
Стоит напомнить, что российская сторона неоднократно подтверждала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Москва призывает решить конфликт мирным путем без игнорирования первопричин противостояния.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение трехстороннего диалога по украинскому урегулированию. При этом он уточнил, что конкретные сроки и место следующей встречи пока не согласованы.
Третий раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США прошел 17−18 февраля в Женеве.