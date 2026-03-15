FT: Трамп может поставить премьера Японии Такаити в неловкое положение

Президент США Дональд Трамп может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в трудное положение из-за своего призыва направить военные корабли в Ормузский пролив, сообщает газета Financial Times со ссылкой на бывшего эксперта Пентагона и ЦРУ по Японии Кристофера Джонстона.
«Хотя Япония, скорей всего, ожидала просьбы Трампа, она поставит Такаити в очень затруднительное положение перед ее первым визитом в Белый дом», — приводит издание слова собеседника.
Газета обращает внимание на то, что у Японии есть высокотехнологичные минные тральщики, которые могли бы облегчить сопровождение нефтяных танкеров американскими кораблями, но государство не может их задействовать из-за сложностей, связанных с японской конституцией.
Трамп ранее призвал страны Европы и Азии, в том числе Японию, направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы он «больше не был угрозой». С этим заявлением американский лидер выступил в соцсети Truth Social.