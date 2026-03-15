Армия России за ночь сбила 170 беспилотников. Военная операция, день 1481-й

9:12 Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев: «В районе Омеги обнаружен сбитый БПЛА. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения».
8:58 В Минобороны России показали, как расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.
8:43 Трамп заявил, что с главой Украины Владимиром Зеленским «гораздо сложнее вести дела» по урегулированию конфликта, чем с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку.
8:19 ~США собираются возобновить санкции против российской нефти~ после стабилизации цен на углеводороды, предупредил американский президент Дональд Трамп.
8:15 Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Волгограде, рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Обошлось без пострадавших, но в нескольких квартирах выбиты окна.
8:12 ? На нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника начался пожар, сообщили в оперштабе региона.
8:08 ВСУ устроили массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа, серьезно повредив энергетические объекты, что привело к перебоям в подаче электричества, воды и тепла. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков.
8:04 Дроны ВСУ атаковали Саранск, рассказали в Telegram-канале правительства Мордовии. Предварительно, никто не пострадал, идет ликвидация последствий.
8:01 ? Армия России средствами ПВО за ночь сбила в зоне СВО 170 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом. При этом 20 дронов летели на Москву.
8:00 Сегодня 1481-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.