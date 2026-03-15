Армия России за ночь сбила 170 беспилотников. Военная операция, день 1481-й

8:01 ? Армия России средствами ПВО за ночь сбила в зоне СВО 170 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом. При этом 20 дронов летели на Москву.