Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России за ночь сбила 170 беспилотников. Военная операция, день 1481-й

ВС РФ за ночь сбили 170 украинских дронов, в том числе 20, летевших на Москву. ВСУ массированным ракетным ударом повредили энергетические объекты в Белгороде. На кубанской нефтебазе начался пожар из-за падения обломков беспилотника. Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в Волгограде. Президент США Дональд Трамп пообещал восстановить санкции против российской нефти. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:12 Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев: «В районе Омеги обнаружен сбитый БПЛА. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения».

8:58 В Минобороны России показали, как расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

8:43 Трамп заявил, что с главой Украины Владимиром Зеленским «гораздо сложнее вести дела» по урегулированию конфликта, чем с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку.

8:19 ~США собираются возобновить санкции против российской нефти~ после стабилизации цен на углеводороды, предупредил американский президент Дональд Трамп.

8:15 Украинский дрон ударил в многоквартирный дом в Волгограде, рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Обошлось без пострадавших, но в нескольких квартирах выбиты окна.

8:12 ? На нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника начался пожар, сообщили в оперштабе региона.

8:08 ВСУ устроили массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа, серьезно повредив энергетические объекты, что привело к перебоям в подаче электричества, воды и тепла. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков.

8:04 Дроны ВСУ атаковали Саранск, рассказали в Telegram-канале правительства Мордовии. Предварительно, никто не пострадал, идет ликвидация последствий.

8:01 ? Армия России средствами ПВО за ночь сбила в зоне СВО 170 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Они были уничтожены над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом. При этом 20 дронов летели на Москву.

8:00 Сегодня 1481-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

