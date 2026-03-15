После ракетного удара на военной базе США в Багдаде начался пожар

Мощный пожар произошел на американской военной базе Виктория в Багдаде после ракетного удара.
Иракский канал Sabreen News сообщил, что атаку на объект могли осуществить местные шиитские группировки. При этом официального подтверждения этих сведений на данный момент не поступало.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В результате погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых представителей руководства страны. В Белом доме объяснили атаку угрозой со стороны Тегерана, включая ракетные и ядерные риски.
Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Удары также зафиксированы по объектам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.