После ракетного удара на военной базе США в Багдаде начался пожар

Мощный пожар произошел на американской военной базе Виктория в Багдаде после ракетного удара.

Источник: Аргументы и факты

Мощный пожар произошел на американской военной базе Виктория в Багдаде после ракетного удара.

Иракский канал Sabreen News сообщил, что атаку на объект могли осуществить местные шиитские группировки. При этом официального подтверждения этих сведений на данный момент не поступало.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В результате погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых представителей руководства страны. В Белом доме объяснили атаку угрозой со стороны Тегерана, включая ракетные и ядерные риски.

Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Удары также зафиксированы по объектам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

