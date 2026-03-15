Фицо призвал ЕС получить мандат на переговоры с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал наделить Евросоюз (ЕС) мандатом для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

Источник: AP 2024

«Премьер Бельгии [Барт де Вевер] признал, что поддержкой военной операции на Украине усложнить экономическое положение России не получилось, и поэтому единственным правильным путем являются переговоры», — отметил Фицо 14 марта в видеообращении в соцсети Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

По его словам, такой голос здравого разума можно только приветствовать. Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, словацкий премьер проголосовал бы за это «обеими руками».

Фицо также указал, что Еврокомиссия (ЕК) формально приняла сторону Братиславы в ситуации с остановкой Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», однако не оказывает на президента Украины Владимира Зеленского достаточного давления для восстановления поставок.

Премьер также указал на угрозы, исходящие от киевского режима в адрес европейских политиков.

«Украинское руководство не имело проблем с тем, чтобы уничтожить взрывчаткой подводный газопровод “Северный поток”. Во имя своих целей оно способно переносить насильственные способы решения разногласий и на другие страны. Я совершенно не удивляюсь тому, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз со стороны президента Зеленского, а затем и других лиц, опасается за свою семью», — подчеркнул Фицо.

Фицо 27 февраля обвинил Киев в попытках убедить ЕС в неработоспособности «Дружбы». По словам премьера Словакии, украинские власти ведут информационную кампанию, цель которой — убедить ЕС в технологической непригодности маршрута через территорию Украины.

Орбан также анонсировал создание комиссии по нефтепроводу «Дружба» со Братиславой. Он рассказал, что задача этой следственной комиссии будет заключаться в том, чтобы посетить нефтепровод и убедиться в реальности происходящего.

