Фицо призвал ЕС получить мандат на переговоры с Россией

«Украинское руководство не имело проблем с тем, чтобы уничтожить взрывчаткой подводный газопровод “Северный поток”. Во имя своих целей оно способно переносить насильственные способы решения разногласий и на другие страны. Я совершенно не удивляюсь тому, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз со стороны президента Зеленского, а затем и других лиц, опасается за свою семью», — подчеркнул Фицо.