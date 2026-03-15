Трамп заявил, что слышал о гибели нового лидера Ирана

По словам политика, эта информация пока не подтверждена официально. Трамп отметил, что ему лишь сообщили о подобных слухах, однако достоверных данных на данный момент нет.
«Я слышал, что он не жив, а если это и так, то ему следует сделать нечто очень умное для своей страны — а именно сдаться», — заявил он в интервью NBC News.
Он также обратил внимание на то, что после назначения на высокий пост Моджтаба Хаменеи практически не появлялся на публике. Это, по мнению Трампа, и могло стать причиной появления различных слухов. При этом никаких официальных заявлений о гибели нового лидера Ирана пока не поступало.
Министр обороны США Пит Хегсет ранее выразил мнение, что травмы иранского лидера могли быть серьезными. Хегсет подчеркнул, что в Иране активно применяются камеры и средства записи, поэтому письменное обращение вместо личного выступления может указывать на то, что лидер страны получил ранения, скрывается и сталкивается с проблемами легитимности.
Ранее Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных представителях руководства страны.