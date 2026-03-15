Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что слышал о гибели нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в живых.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал сообщения о возможной гибели нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

По словам политика, эта информация пока не подтверждена официально. Трамп отметил, что ему лишь сообщили о подобных слухах, однако достоверных данных на данный момент нет.

«Я слышал, что он не жив, а если это и так, то ему следует сделать нечто очень умное для своей страны — а именно сдаться», — заявил он в интервью NBC News.

Он также обратил внимание на то, что после назначения на высокий пост Моджтаба Хаменеи практически не появлялся на публике. Это, по мнению Трампа, и могло стать причиной появления различных слухов. При этом никаких официальных заявлений о гибели нового лидера Ирана пока не поступало.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее выразил мнение, что травмы иранского лидера могли быть серьезными. Хегсет подчеркнул, что в Иране активно применяются камеры и средства записи, поэтому письменное обращение вместо личного выступления может указывать на то, что лидер страны получил ранения, скрывается и сталкивается с проблемами легитимности.

Ранее Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других высокопоставленных представителях руководства страны.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше