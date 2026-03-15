Жители Астаны могут найти свой участок через сервисы и Telegram-бот

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Глава столицы проголосовал утром на своем избирательном участке, который расположен во Дворце школьников.
Голосование началось с утра.
По словам Жениса Касымбека, он посетил участок в первой половине дня и сделал свой выбор.
«С утра проголосовал на своем избирательном участке во Дворце школьников. В городе работает 501 избирательный участок», — написал Женис Касымбек.
В столице в день референдума открыто более пятисот участков, где жители могут принять участие в голосовании.
Как жителям найти свой избирательный участок.
Для удобства жителей Астаны запущены специальные сервисы, которые помогают быстро узнать адрес своего избирательного участка.
Среди них:
- официальный веб-сервис referendum.astana.kz
- Telegram-бот referendum_astana_bot
- единый контакт-центр iKomek по телефону 109.
С помощью этих сервисов жители могут определить, где именно им нужно голосовать.
Благодарность тем, кто работает на участках.
Глава столицы также выразил благодарность людям, которые в день референдума обеспечивают работу избирательных участков.
«Выражаю благодарность всем, кто сегодня трудится на избирательных участках», — написал Женис Касымбек.
По его словам, именно благодаря их работе процесс голосования проходит организованно и спокойно.
Референдум и участие горожан.
Голосование традиционно начинается с раннего утра, чтобы жители города могли прийти на участки в удобное для них время.
Ожидается, что в течение дня на участки придут тысячи жителей столицы, чтобы выразить свою гражданскую позицию.