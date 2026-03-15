Жители Астаны могут найти свой участок через сервисы и Telegram-бот

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что принял участие в голосовании на референдуме, передает DKNews.kz.

Источник: GOV

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Глава столицы проголосовал утром на своем избирательном участке, который расположен во Дворце школьников.

Голосование началось с утра.

По словам Жениса Касымбека, он посетил участок в первой половине дня и сделал свой выбор.

«С утра проголосовал на своем избирательном участке во Дворце школьников. В городе работает 501 избирательный участок», — написал Женис Касымбек.

В столице в день референдума открыто более пятисот участков, где жители могут принять участие в голосовании.

Как жителям найти свой избирательный участок.

Для удобства жителей Астаны запущены специальные сервисы, которые помогают быстро узнать адрес своего избирательного участка.

Среди них:

  • официальный веб-сервис referendum.astana.kz
  • Telegram-бот referendum_astana_bot
  • единый контакт-центр iKomek по телефону 109.

С помощью этих сервисов жители могут определить, где именно им нужно голосовать.

Благодарность тем, кто работает на участках.

Глава столицы также выразил благодарность людям, которые в день референдума обеспечивают работу избирательных участков.

«Выражаю благодарность всем, кто сегодня трудится на избирательных участках», — написал Женис Касымбек.

По его словам, именно благодаря их работе процесс голосования проходит организованно и спокойно.

Референдум и участие горожан.

Голосование традиционно начинается с раннего утра, чтобы жители города могли прийти на участки в удобное для них время.

Ожидается, что в течение дня на участки придут тысячи жителей столицы, чтобы выразить свою гражданскую позицию.