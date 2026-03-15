Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси сегодня отмечают День Конституции

В это воскресенье в Беларуси празднуют День Конституции. Основной закон страны был принят 15 марта 1994 года.

Источник: Reuters

В Беларуси действует Конституция 1994 года с изменениями и дополнениями. Этот документ определяет устройство нашего государства, его избирательную систему, а также закрепляет права и обязанности граждан.

Ключевые изменения в действующую Конституцию вносили на республиканских референдумах в ноябре 1996 года, октябре 2004-го и феврале 2022-го.

Сейчас белорусская Конституция содержит девять разделов, столько же глав и 156 статей. Во время референдума 2022 года корректировке подверглись преамбула и 85 статей, появилось 11 новых статей, при этом две были исключены. Кроме того, документ дополнили новой главой о Всебелорусском народном собрании.

О топ-10 самых важных изменений в Конституцию, которые были приняты в 2022 году, мы рассказывали здесь.