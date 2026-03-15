В Беларуси сегодня отмечают День Конституции

В Беларуси действует Конституция 1994 года с изменениями и дополнениями. Этот документ определяет устройство нашего государства, его избирательную систему, а также закрепляет права и обязанности граждан.
Ключевые изменения в действующую Конституцию вносили на республиканских референдумах в ноябре 1996 года, октябре 2004-го и феврале 2022-го.
Сейчас белорусская Конституция содержит девять разделов, столько же глав и 156 статей. Во время референдума 2022 года корректировке подверглись преамбула и 85 статей, появилось 11 новых статей, при этом две были исключены. Кроме того, документ дополнили новой главой о Всебелорусском народном собрании.
