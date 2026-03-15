Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kyodo: в Токио арестовали членов якудзы, укравших $2,7 млн

Полиция Токио задержала семь человек, включая членов якудза, по подозрению в ограблении перевозчиков денежных средств, совершенном 29 января.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Токио задержала семь человек, включая членов якудза, по подозрению в ограблении перевозчиков денежных средств, совершенном 29 января. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным следствия, злоумышленники применили слезоточивый газ, после чего похитили три чемодана с деньгами на сумму около 420 миллионов иен, что составляет примерно 2,7 миллиона долларов. После этого они скрылись на автомобиле, за рулем которого находился их сообщник. В результате инцидента случайный прохожий получил травмы.

Среди задержанных оказался 21-летний участник крупнейшего мафиозного объединения Ямагути-гуми.

Следственные органы также проверяют возможную причастность арестованных к другой попытке ограбления, произошедшей в тот же день на парковке аэропорта Ханэда. По данным правоохранителей, там неизвестные пытались похитить сотни миллионов иен, а одну из курьерских сумок впоследствии украли в Гонконге во время перевода средств из Японии.

Ранее стало известно о задержании в Кировской области семерых участников ОПГ за хищение выплат СВО.