Kyodo: в Токио арестовали членов якудзы, укравших $2,7 млн

Полиция Токио задержала семь человек, включая членов якудза, по подозрению в ограблении перевозчиков денежных средств, совершенном 29 января. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным следствия, злоумышленники применили слезоточивый газ, после чего похитили три чемодана с деньгами на сумму около 420 миллионов иен, что составляет примерно 2,7 миллиона долларов. После этого они скрылись на автомобиле, за рулем которого находился их сообщник. В результате инцидента случайный прохожий получил травмы.
Среди задержанных оказался 21-летний участник крупнейшего мафиозного объединения Ямагути-гуми.
Следственные органы также проверяют возможную причастность арестованных к другой попытке ограбления, произошедшей в тот же день на парковке аэропорта Ханэда. По данным правоохранителей, там неизвестные пытались похитить сотни миллионов иен, а одну из курьерских сумок впоследствии украли в Гонконге во время перевода средств из Японии.
