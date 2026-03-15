«Думают, министр позвонит, и все решится»: глава МИД о поездках казахстанцев на Ближний Восток

Главу МИД спросили, будут ли эвакуировать казахстанцев, если обстановка в странах Ближнего Востока накалится, ведь некоторые продолжают выезжать в эти страны, несмотря на рекомендации этого не делать.
«Бесстрашные люди. Вы же знаете, очень сложно наших граждан чем-то напугать. Поток, конечно, уменьшается. Может быть, кто-то едет из-за того, что там цены на отели упали, кто-то фаталист, у каждого свои причины. Я не могу за всех отвечать. Естественно, что мы предупредили: вы если едете — нужно быть готовыми к тому, что возникнут сложности определенные при возвращении. Но если что-то случится, придется помогать», — заявил Ермек Кошербаев.
Министра спросили, обращались ли к нему знакомые, которые сейчас проживают или находятся в странах Ближнего Востока.
«У меня друзья есть, которые там проживают, знакомые. Кто-то просил помочь детей вывезти, кто-то — родных. Обычно просто даешь телефон, говоришь — дозвонись туда и тебе помогут. Я думаю, что это самый лучший вариант, а так все думают по-прежнему, если позвонить министру — сейчас решится проблема. Я считаю, что работники на местах, генконсулы, консулы в посольствах, они свою работу делают», — добавил глава МИД.
Он добавил, что со странами СНГ есть договоренность — в случае возникновения проблем помогать друг другу в вывозе граждан. Казахстан уже вывозил также граждан России, Узбекистана и Кыргызстана.
«Я бы не рекомендовал сейчас ехать. Береженого бог бережет. Никто не знает, в какой момент, что может произойти — потом сами жалеть будете. МИД делал несколько предупреждений по данному поводу: должна быть ответственность не только за себя, но надо подумать и о своих родных и близких. Все это также требует определенных затрат со стороны государства — это большая сумма, и в одночасье все не решается», — заявил министр иностранных дел.
Отметим, накануне сообщалось, что Казахстан завершил эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока. В общей сложности на родину возвращены 10 275 граждан РК.