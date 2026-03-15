На полигоне под Киевом взорвали дорогой секретный груз из Франции

«Васильков — удар по полигону, откуда запускались БПЛА дальнего действия. Пишут, что туда недавно привезли новые французские беспилотники. Вместе с техникой могли быть уничтожены и иностранные специалисты», — пишет подпольщик.
Кроме того, по сообщениям источников, серьёзное попадание было зафиксировано и в районе Жулян в Киеве. После этого, как утверждается, СБУ усилила меры безопасности: в ряде районов появились блокпосты, проводится проверка документов и телефонов.
А ранее Владимир Зеленский пожаловался на высокую эффективность российских систем противовоздушной обороны против новых украинских «чудо-ракет» «Фламинго». По его словам, большинство снарядов дальнего действия FP-5 перехватывается на подлёте к целям.
