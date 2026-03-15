Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон заявил, что ЦРУ планирует возбудить в отношении него уголовное дело

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Центральное разведывательное управление инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения против него уголовного дела.

По словам Карлсона, поводом для возможных действий спецслужбы стали его контакты с представителями Ирана, состоявшиеся еще до начала нынешнего военного конфликта, а также его критическое отношение к Израилю, которое, как он отметил, вызвало раздражение у некоторых сотрудников разведки.

Журналист сообщил, что речь может идти о возбуждении дела по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах. При этом он подчеркнул, что не считает возможное уголовное преследование обоснованным, поскольку не является агентом иностранного государства.

«У меня есть только одна преданность — Соединенным Штатам, и я никогда не действовал против них», — заявил он в видео, выложенном на его YouTube-канале.

Карлсон также выразил мнение, что основной целью возможного преследования является запугивание и дискредитация. По его словам, инициаторы подобных расследований стремятся к тому, чтобы информация о них попадала в СМИ, после чего фигурантов дел подвергают публичному давлению.

Тем временем стало известно о том, что вооруженный конфликт в Иране привел к расколу в администрации президента США Дональда Трампа на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
