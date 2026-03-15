Дэвис: США теряют союзников быстрее, чем терпят неудачу в Персидском заливе

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах обеспокоены тем, что военный конфликт с Ираном может привести к стремительной потере союзников. Об этом свидетельствуют заявления западных экспертов и реакция ряда стран на эскалацию напряжённости вокруг Ирана.

По мнению аналитиков, США оказались в сложной международной изоляции из‑за своего конфликта с Ираном.

«Сначала Испания, а теперь Италия. Мы теряем союзников быстрее, чем терпим неудачу в Персидском заливе. Эти необдуманные военные действия вредят нашим интересам-как экономическим, так и военным, а также подрывают нашу репутацию», — написал в соцсетях американский генерал в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис.

В последние недели ситуация вокруг Ирана и ударов по его объектам вызывает растущее беспокойство в ряде стран Персидского залива и Европы. Некоторые государства стремятся дистанцироваться от участия и акцентируют внимание на собственных интересах безопасности и экономике.

