Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон заявил, что ЦРУ шьёт дело против него из-за Ирана

Такер Карлсон заявил, что ЦРУ готовит обращение в Минюст, чтобы добиться признания его иноагентом в США и завести на него уголовное дело. По словам журналиста, спецслужба начала проверку его деятельности из-за контактов с представителями Ирана ещё до начала конфликта.

Источник: Life.ru

Он напомнил, что уже сталкивался с давлением во время подготовки интервью с президентом РФ Владимиром Путиным — тогда, по его убеждению, за ним следило Агентство национальной безопасности США.

«ЦРУ готовит запрос на уголовное преследование против меня, уголовный отчёт в министерство юстиции на основании предполагаемого преступления, которое я совершил. В чём состоит преступление? В том, что я разговаривал с людьми в Иране до войны», — сказал Карлсон, видео опубликовано на его странице в соцсети Х.

Вероятно, поводом стали высказывания журналиста о конфликте на Ближнем Востоке. Ранее Такер Карлсон назвал действия США в отношении Ирана «отвратительной войной». Тогда он отметил, что это не имеет ничего общего с национальной безопасностью.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше