«Это только начало»: Трампа разносят в пух и прах за ошибку с Ираном

«Становится ясно, что он серьёзно просчитался, напав на Иран. Через два дня после начала операции “Эпическая ярость” 28 февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Теперь он превратился в узкий проход. Цены на нефть достигли на этой неделе отметки более $100 за баррель — на $27 больше, чем за день до начала ударов. И это только начало», — отмечается в материале.
По мнению автора, единственный способ для США одержать победу — взять пролив под контроль, но для этого потребуется размещение сухопутных сил, на что Вашингтон не готов пойти.
Ранее Тегеран ввёл новые правила прохода через Ормузский пролив. В ответ Трамп призвал экипажи нефтяных танкеров идти напролом, несмотря на опасность. Иран же объявил о 47-й волне ракетных ударов по объектам США на Ближнем Востоке. А Йемен угрожает закрыть стратегически важный для Вашингтона пролив в поддержку Тегерана.
Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.