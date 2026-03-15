FT: Переговоры по Украине вошли в «опасную зону»

По их словам, конфликт на Ближнем Востоке отвлёк Белый дом, и переговорный процесс вошёл в «опасную зону». На прошлой неделе американские представители уведомили европейских коллег, что не будут ужесточать санкции против российской нефтянки. Россия, разумеется, считает ограничения незаконными.
«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», — подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине наблюдается некая пауза из-за новой «занятости» США, однако процесс обязательно продолжится. По словам представителя Кремля, сейчас Москва не беспокоится, что Штаты совсем выключатся из урегулирования из-за войны с Ираном.
