FT: Переговоры по Украине вошли в «опасную зону»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине наблюдается некая пауза из-за новой «занятости» США, однако процесс обязательно продолжится. По словам представителя Кремля, сейчас Москва не беспокоится, что Штаты совсем выключатся из урегулирования из-за войны с Ираном.