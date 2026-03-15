Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о тупике в посредничестве США по Украине

Посредничество США в мирных инициативах по Украине зашло в тупик. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников и дипломатов Европы.

Источник: Reuters

По их словам, одним из факторов, которые повлияли на это, является война США и Ирана, которая отвлекла внимание Вашингтона. Помимо того, известно, что президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам по Украине.

«В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно», — приводит FT слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обсудил урегулирование в Иране и переговоры по Украине. В беседе также затрагивалась тема ситуации в Венесуэле.

