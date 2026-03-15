Хоценко, Шелест и Артемов поблагодарили омских коммунальщиков

15 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель Заксобрания Александр Артёмов и мэр Омска Сергей Шелест поздравили омских коммунальщиков. 15 марта празднуется День работников ЖКХ.

«Коммунальные блага давно стали привычными, и мало кто задумывается о том, сколько усилий стоит за их обеспечением. Вы всегда на работе, в аварийных ситуациях и экстремальных погодных условиях готовы трудиться сверхурочно», — говорится в поздравлении Виталия Хоценко и Александра Артемова.

Они также поблагодарили коммунальщиков за профессионализм и преданность делу. Благодарность выразил и глава Омска.

«Ваш труд — основа нашего комфорта и благополучия. Желаю всем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия. Пусть работа приносит радость и удовлетворение и всегда оценивается по достоинству», — написал Сергей Шелест.