Хоценко, Шелест и Артемов поблагодарили омских коммунальщиков

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель Заксобрания Александр Артёмов и мэр Омска Сергей Шелест поздравили омских коммунальщиков. 15 марта празднуется День работников ЖКХ.
«Коммунальные блага давно стали привычными, и мало кто задумывается о том, сколько усилий стоит за их обеспечением. Вы всегда на работе, в аварийных ситуациях и экстремальных погодных условиях готовы трудиться сверхурочно», — говорится в поздравлении Виталия Хоценко и Александра Артемова.
Они также поблагодарили коммунальщиков за профессионализм и преданность делу. Благодарность выразил и глава Омска.
«Ваш труд — основа нашего комфорта и благополучия. Желаю всем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия. Пусть работа приносит радость и удовлетворение и всегда оценивается по достоинству», — написал Сергей Шелест.