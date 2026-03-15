The National Interest: Франция может попытаться разместить свое ЯО в Финляндии

Издание напомнило, что французские власти в последние годы неоднократно высказывали заинтересованность в размещении своих ядерных боеголовок на восточном фланге НАТО. С учетом постоянных заявлений и Парижа, и Хельсинки о «российской угрозе», потенциальное снятие Финляндией запрета приведет к попыткам реализовать эту инициативу, пояснил журнал.
5 марта Минобороны Финляндии предложило внести изменения в действующее законодательство в сфере регулирования ввоза и хранения ядерного оружия на территории страны. «Законопроект предлагает разрешить ввоз, транспортировку, поставку или хранение ядерных взрывных устройств в Финляндии в будущем, если это будет связано с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — говорится на сайте ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил на брифинге, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии — это действие, угрожающее России, и оно не сможет остаться без ответа. По словам Пескова, заявления Финляндии о намерении разместить у себя ядерное оружие ведут к эскалации на всем Европейском континенте.