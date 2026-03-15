The National Interest: Франция может попытаться разместить свое ЯО в Финляндии

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Франция попробует разместить принадлежащее ей ядерное оружие на территории Финляндии, если инициатива финского министерства обороны получит ход, и ввоз таких вооружений в страну будет разрешен. Такое мнение в четверг выразил журнал The National Interest.

Источник: Reuters

Издание напомнило, что французские власти в последние годы неоднократно высказывали заинтересованность в размещении своих ядерных боеголовок на восточном фланге НАТО. С учетом постоянных заявлений и Парижа, и Хельсинки о «российской угрозе», потенциальное снятие Финляндией запрета приведет к попыткам реализовать эту инициативу, пояснил журнал.

5 марта Минобороны Финляндии предложило внести изменения в действующее законодательство в сфере регулирования ввоза и хранения ядерного оружия на территории страны. «Законопроект предлагает разрешить ввоз, транспортировку, поставку или хранение ядерных взрывных устройств в Финляндии в будущем, если это будет связано с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — говорится на сайте ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил на брифинге, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии — это действие, угрожающее России, и оно не сможет остаться без ответа. По словам Пескова, заявления Финляндии о намерении разместить у себя ядерное оружие ведут к эскалации на всем Европейском континенте.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше