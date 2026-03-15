Токаев анонсировал следующие выборы президента Казахстана

Токаев анонсировал следующие выборы президента Казахстана в 2029 году.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 15 мар — РИА Новости. Следующие выборы президента Казахстана пройдут согласно действующей конституции в 2029 году, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«Следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей конституцией, в 2029 году», — сказал Токаев журналистам после голосования на референдуме по принятию новой конституции Казахстана.

Президент Казахстана 11 февраля подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.