Токаев анонсировал следующие выборы президента Казахстана

АСТАНА, 15 мар — РИА Новости. Следующие выборы президента Казахстана пройдут согласно действующей конституции в 2029 году, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
«Следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей конституцией, в 2029 году», — сказал Токаев журналистам после голосования на референдуме по принятию новой конституции Казахстана.
Президент Казахстана 11 февраля подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.