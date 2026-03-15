Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 марта

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 15 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 490,69 тенге; евро — 562,33 тенге; российский рубль — 6,11 тенге; китайский юань — 71,33 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана.

Курс доллара:

487 тенге на покупку, 495,67 тенге на продажу.

Курс евро:

557 тенге на покупку, 567 тенге на продажу.

Курс рубля:

6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.

Алматы.

Курс доллара:

490,84 тенге на покупку, 493,13 тенге на продажу.

Курс евро:

560,66 тенге на покупку, 566,33 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,08 тенге на покупку, 6,22 тенге на продажу.

