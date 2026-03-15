Президент Ирана не обладает полнотой власти — Токаев

Позиция Казахстана, всегда выступавшего за то, чтобы все конфликты решались мирными, дипломатическими средствами, неизменна.

Источник: Соцсети

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Президент Ирана не обладает полнотой власти, отметил Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов после голосования на референдуме в Астане.

«То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины… Действительно, были телефонные разговоры с главами арабских стран Залива. Мы выразили солидарность с этими странами. Что касается президента Ирана Пезешкиана, то недавно он был у нас с официальным визитом, произвел самое благоприятное впечатление. Он человек светских взглядов, кардиохирург», — отметил Токаев.

Он добавил, что приветствовал его заявление в отношении того, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива.

«Но затем его заявления были дезавуированы, фактически аннулированы… Это говорит о том, что президент Ирана не обладает полнотой власти. Это факт. Я не обвиняю никого, но я просто говорю о фактах», — отметил Токаев.

По его словам, это связано с особенностями властной структуры в Иране.

«С одной стороны, это религиозная власть, которая определяет основные направления, принимает решения. Но есть и президент, который формально является главой государства, но на самом деле он не является ключевой фигурой», — констатировал он.

Такая двойственная ситуация во власти, считает президент, вообще во всех странах, включая Казахстан, «не должна быть».

Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан.

подчеркнул Токаев

Он также заявил о больших симпатиях и неизменном уважении к культуре иранского народа.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше