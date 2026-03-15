Токаев призвал не допускать двоевластия во всех странах

АСТАНА, 15 мар — РИА Новости. Во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан», — сказал Токаев журналистам после голосования на референдуме по проекту новой конституции Казахстана.
Одиннадцатого февраля президент Казахстана подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.