Более 51% казахстанцев проголосовали на референдуме

Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов 15 марта 2026 года озвучил актуальную на данный час информацию о количестве проголосовавших на референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его данным, в голосовании приняли участие более 6,4 млн казахстанцев, что составило более 51%.

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:

Область Абай — 61,04%;

Акмолинская область — 60,05%;

Актюбинская область — 61,37%;

Алматинская область — 56,13%;

Атырауская область — 56,54%;

Западно-Казахстанская область — 49,97%;

Жамбылская область — 51,13%;

Область Жетысу — 59,82%;

Карагандинская область — 57,32%;

Костанайская область — 56,51%;

Кызылординская область — 64,63%;

Мангистауская область — 53,14%;

Павлодарская область — 53,31%;

Северо-Казахстанская область — 52,37%;

Туркестанская область — 58,03%;

Область Улытау — 52,06%;

Восточно-Казахстанская область — 59,60%;

город Астана — 40,68%;

город Алматы — 21,68%;

город Шымкент — 58,24%.

Информация актуальна на 14:00 по времени Астаны.

15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.

Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму. Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.