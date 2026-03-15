Более 51% казахстанцев проголосовали на референдуме

По его данным, в голосовании приняли участие более 6,4 млн казахстанцев, что составило более 51%.
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:
Область Абай — 61,04%;
Акмолинская область — 60,05%;
Актюбинская область — 61,37%;
Алматинская область — 56,13%;
Атырауская область — 56,54%;
Западно-Казахстанская область — 49,97%;
Жамбылская область — 51,13%;
Область Жетысу — 59,82%;
Карагандинская область — 57,32%;
Костанайская область — 56,51%;
Кызылординская область — 64,63%;
Мангистауская область — 53,14%;
Павлодарская область — 53,31%;
Северо-Казахстанская область — 52,37%;
Туркестанская область — 58,03%;
Область Улытау — 52,06%;
Восточно-Казахстанская область — 59,60%;
город Астана — 40,68%;
город Алматы — 21,68%;
город Шымкент — 58,24%.
Информация актуальна на 14:00 по времени Астаны.
15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.
Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму. Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.