Зеленский объявил о договоренности с Францией по новым системам ПВО

Украина договорилась с Францией о получении новой системы ПВО SAMP/T, способной перехватывать баллистические ракеты. Об этом заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский, передает «Укринформ».
Он сообщил, что заключил соответствующую договоренность лично с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с которым недавно встречался.
«Главной темой обсуждения была именно альтернатива [системам Patriot]. SAMP/T — это единственная на сегодняшний день в Европе альтернатива. Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику», — сказал Зеленский.
По его словам, Киев получит систему SAMP/T, которую будет тестировать, уже в 2026 году.
«Поэтому, если это сработает, это станет долгосрочно хорошей помощью», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что если SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.
«Мы с Эмманюэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что, как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь. Потому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу», — заключил Зеленский.
SAMP/T Mamba — подвижный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Установка может сбивать десять целей одновременно. Это единственная европейская система, которая может перехватывать баллистические ракеты.
Франция и Италия ранее передали Украине две системы SAMP-T. Сейчас речь идет о новой версии — SAMP/T NG, и новых ракетах для них. Возможности по сбиванию баллистики у тех систем, что уже есть у Киева ограничены. Так, ракета Aster-30 Block 1NT для следующего поколения комплекса SAMP/T NG специально модернизирована для перехвата баллистических и гиперзвуковых целей.
В ноябре 2025 Украина и Франция подписали соглашение о закупке вооружений, в том числе до восьми батарей SAMP/T NG. Поставки этих систем ожидались начиная с 2026 года. Предполагалось, что Украина может стать первой страной, где развернут SAMP/T NG.
Москва осуждает любую помощь Киеву и поставки оружия Украине. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.