Вашингтон
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Источник: Комсомольская правда

15 марта в России отмечают День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех, кто отвечает за комфорт в домах горожан.

В своем обращении он напомнил, что в городе почти 24 тысячи многоквартирных домов, которые обслуживают десять тысяч специалистов. По словам Беглова, модернизация ЖКХ — одно из главных направлений развития Петербурга.

Губернатор отметил успехи в жилищной политике: с 2020 года очередь на улучшение жилищных условий сократилась в два с половиной раза. Ветераны, люди с тяжелыми заболеваниями, дети-сироты и семьи с детьми-инвалидами получают жилье практически сразу.

— Активно идет капремонт. В прошлом году выполнили почти 2,5 тысячи работ: отремонтировали 450 крыш, 216 фасадов, обновили больше 1300 инженерных систем. Заменили почти полторы тысячи лифтов, — передает слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Беглов подчеркнул, что город вернул под свой контроль уборку дворов, поднял зарплаты дворникам и закупил новую технику. К 2030 году в Петербурге планируют благоустроить больше 50 общественных пространств.

