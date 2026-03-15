Главный новосибирский следователь Долгалев уходит в отставку. Что о нем известно

Долгалев ушёл в отпуск и больше не вернётся на работу. По данным источника, рапорт об уходе на пенсию носил «добровольно-принудительный» характер. Какие именно причины привели к отставке, он не уточнил.
Информация о Долгалеве уже исчезла с официального сайта Следственного управления по Новосибирской области. Обязанности руководителя временно возложены на подполковника Сергея Артеменко. Первый заместитель руководителя управления Антон Бадулин, который по должностной иерархии мог занять этот пост, временным руководителем не стал. Почему выбор пал на Артеменко, а не на Бадулина, не объясняется.
Три десятилетия в системе.
Евгений Долгалев начал свою карьеру в 1992 году в Омске — следователем прокуратуры Октябрьского района. Там он прошёл путь от рядового следователя до старшего помощника прокурора, затем работал заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел и начальником методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.
После создания Следственного комитета РФ в 2007 году Долгалев занимал руководящие должности в нескольких регионах: был первым заместителем руководителя СУ СКР по Омской области, затем возглавлял следственные управления по Алтайскому и Хабаровскому краям. С 2019 года руководил управлением по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
В июле 2023 года указом президента РФ Долгалева назначили руководителем СУ СК России по Новосибирской области. На этом посту он проработал около двух лет. За свою карьеру Долгалев получил звание генерал-лейтенанта юстиции, был неоднократно награждён знаками «За безупречную службу» разных степеней, знаком «Почётный работник Следственного комитета при прокуратуре РФ» и памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии».
Чем известен в Новосибирске.
В Новосибирске Долгалев давал интервью, рассказывал СМИ о приоритетах ведомства — рассмотрении тысяч обращений граждан, работе с коррупционными и тяжкими уголовными делами. При этом его деятельность была связана прежде всего с управлением крупным региональным подразделением СКР, а не с публичной политикой или медийной активностью.