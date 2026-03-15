BI рассказал об экстремальных учениях американских морпехов в Арктике

Учения проходили в Сетермуэне (Норвегия) в феврале. Одной из их главных целей была проверка работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в условиях экстремального арктического климата. Как поясняет BI, морские пехотинцы проходили подготовку в Кэмп-Леджен в Северной Каролине, но практический опыт, полученный там, ограничен: условия в штате не могут в полной мере отражать обстановку в Норвегии и других заполярных странах, подтвердил полковник и командир полка морпехов Уильям Суси.