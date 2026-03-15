BI рассказал об экстремальных учениях американских морпехов в Арктике

Учения проходили в Сетермуэне (Норвегия) в феврале. Одной из их главных целей была проверка работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в условиях экстремального арктического климата. Как поясняет BI, морские пехотинцы проходили подготовку в Кэмп-Леджен в Северной Каролине, но практический опыт, полученный там, ограничен: условия в штате не могут в полной мере отражать обстановку в Норвегии и других заполярных странах, подтвердил полковник и командир полка морпехов Уильям Суси.
«Практически невозможно воспроизвести элементы и окружающую среду, а также протестировать оборудование так, как мы делаем это здесь», — сказал он.
В Арктике часто встречается открытая и холмистая местность, поэтому HIMARS будут иметь стратегическое значение в случае конфронтации в регионе, пишет BI.
«Погода здесь часто бывает ужасной. Постоянно идет снег, и самолеты не всегда могут летать в условиях плохой видимости, например, во время метелей и тому подобного», — сказал изданию лейтенант Лэндон Фостер, командир взвода HIMARS.
По словам Фостера, системы HIMARS эффективно заменяют морпехам дроны, использование которых в арктических условиях ограничено. Издание ранее поясняло, что беспилотники, используемые военными НАТО во время учений в Арктике, оказались сильно подвержены воздействию холодной погоды.
Учения принесли новый опыт и для некоторых военнослужащих, поскольку дали им возможность обучиться ведению боевых действий в суровых условиях как индивидуально, так и целым подразделением. Морские пехотинцы несколько недель учились выживать в экстремальных условиях в Норвегии, а затем начали подтверждать эти навыки уже в рамках тренировок с оружием и системами.
Вместе с тем реальной проблемой остается логистика, говорят опрошенные BI командиры: местность в Арктике труднопроходима, а для транспортировки боеприпасов или топлива требуются большие, надежные транспортные средства, способные работать в местных условиях.
«Можно поискать в истории примеры, когда логистика в подобных условиях представляла собой проблему, и я бы сказал, что для нас это, вероятно, тоже будет проблемой», — говорит Фостер.
Арктика становится новой «ареной конфронтации» и военно-политического противостояния, признавали в российском МИДе. Директор департамента европейских проблем (ДЕП) ведомства Владислав Масленников связал это с деятельностью НАТО по милитаризации Заполярья. Запущенная в феврале миссия «Арктический часовой» подтвердила нацеленность Запада на сдерживание России, отмечал он.
Нагнетание ситуации вокруг России расшатывает безопасность в Арктике и мировую стабильность, говорил, в свою очередь, российский посол в Осло Николай Корчунов.