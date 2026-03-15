Кремль заявил, что посланник Макрона не привез «позитивных сигналов»

Посланник французского президента Эмманюэля Макрона, в феврале приезжавший в Москву, «не принес никаких позитивных сигналов» по Украине. Об этом заявил газете Financial Times (FT) пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Он отметил, что европейские страны не хотят помогать мирному процессу.

«Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного», — сказал Песков.

Европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы «убедить украинцев продолжить войну», продолжил он. Российская сторона же убеждена, что ЕС «совершает ошибку с точки зрения собственного будущего», добавил пресс-секретарь.

О том, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн 3 февраля «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, в частности, на тему Украины, писало издание L'Express. Бонн приезжал в Москву, чтобы убедить Россию в необходимости участия Европы в принятии любых решений, касающихся безопасности на континенте, утверждал Bloomberg.

В Кремле говорили, что из солидарности с Елисейским дворцом не будут ни подтверждать, ни опровергать сообщения о возможном визите советника президента Франции. Контакты между представителями глав государств продолжаются, однако ничего определенного о них сказать пока нельзя, сказал Песков в начале февраля.

Сам Макрон примерно тогда же, когда состоялся визит, заявил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским президентом Владимиром Путиным и поэтому «ведутся обсуждения на техническом уровне». С конца декабря французский президент не раз публично призывал Европу готовиться к возобновлению диалога с главой российского государства.

Материал дополняется

Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
