МИД Израиля опроверг сообщения о дефиците ракет-перехватчиков

В субботу издание Semafor сообщило со ссылкой на неназванных американских чиновников, что власти Израиля сообщили США об остром дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта в Иране. Израильская газета Haaretz сообщала, что представители Израиля и Ливана в ближайшие дни, как ожидается, встретятся для проведения переговоров на фоне активизации боевых действий между Израилем и движением «Хезболлах».