Премьер Норвегии заявил, что в стране не будет ядерного оружия

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ядерное оружие не будет располагаться на территории Норвегии, заявил премьер страны Йонас Гар Стёре.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вошла в эпоху «продвинутой ядерной доктрины», и сообщил, что впредь французское ядерное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые впредь смогут принимать участие в ядерных учениях Франции.

«У нас есть четкая политика. Размещения ядерного оружия в Норвегии не будет», — заявил Гар Стёре в ходе совместной пресс-конференции премьер-министров стран Северной Европы и Канады.

При этом Гар Стёре сообщил, что, хотя Норвегия не была включена в инициативу Франции на начальных этапах, она готова развивать диалог с республикой, чтобы узнать о планах Парижа.

