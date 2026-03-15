Премьер Норвегии заявил, что в стране не будет ядерного оружия

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вошла в эпоху «продвинутой ядерной доктрины», и сообщил, что впредь французское ядерное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые впредь смогут принимать участие в ядерных учениях Франции.
«У нас есть четкая политика. Размещения ядерного оружия в Норвегии не будет», — заявил Гар Стёре в ходе совместной пресс-конференции премьер-министров стран Северной Европы и Канады.
При этом Гар Стёре сообщил, что, хотя Норвегия не была включена в инициативу Франции на начальных этапах, она готова развивать диалог с республикой, чтобы узнать о планах Парижа.