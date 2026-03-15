Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран использовал двухступенчатую ракету «Саджиль»

ТЕГЕРАН, 15 мар — РИА Новости. Военные Ирана в ходе текущего конфликта с США и Израилем впервые использовали двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

Источник: Reuters

«Была проведена 54-я волна операции “Правдивое обещание 4” с использованием сверхтяжелых ракет “Хорремшахр” с двухтонной боеголовкой, “Гадр”, “Хейбаршекан”, “Эмад”, а также впервые в ходе этой операции стратегической твердотопливной ракеты “Саджиль”, — говорится в сообщении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Корпус стражей отметил, что атаковал центры управления и принятия решений, связанных с воздушными операциями Израиля, инфраструктуру, связанную с военной и оборонной промышленностью, а также места сборов израильских военных.

Это не первое применение Ираном ракеты «Саджиль». Во время конфликта с Израилем в июне 2025 года КСИР сообщал о ее использовании, характеризуя ее как «сверхтяжелую двухступенчатую ракету большой дальности».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше