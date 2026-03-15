Иран использовал двухступенчатую ракету «Саджиль»

«Была проведена 54-я волна операции “Правдивое обещание 4” с использованием сверхтяжелых ракет “Хорремшахр” с двухтонной боеголовкой, “Гадр”, “Хейбаршекан”, “Эмад”, а также впервые в ходе этой операции стратегической твердотопливной ракеты “Саджиль”, — говорится в сообщении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Корпус стражей отметил, что атаковал центры управления и принятия решений, связанных с воздушными операциями Израиля, инфраструктуру, связанную с военной и оборонной промышленностью, а также места сборов израильских военных.
Это не первое применение Ираном ракеты «Саджиль». Во время конфликта с Израилем в июне 2025 года КСИР сообщал о ее использовании, характеризуя ее как «сверхтяжелую двухступенчатую ракету большой дальности».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.