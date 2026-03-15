FT рассказала об убеждении Трампа насчет России и Украины

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем дал понять, что Россия сильнее Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Мерц приехал в Белый дом через три дня после того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Канцлер привез карты и графики, чтобы обосновать необходимость усиления давления на Москву, однако глава Белого дома не пожелал обсуждать это подробно и дал понять, что по-прежнему убежден, что «Россия сильна, а Украина слаба», рассказали собеседники. Также не было никаких признаков готовности Вашингтона усилить давление на президента России Владимира Путина, сообщает газета.
В Белом доме утверждают, что американский лидер по-прежнему «надеется»: переговоры приведут к окончанию конфликта — и убежден, что американскими переговорщиками за последние месяцы был достигнут «огромный прогресс».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил FT, что Европа не хочет помогать мирному процессу. По его словам, посланник французского лидера Эмманюэля Макрона, в феврале приезжавший в Москву, «не принес никаких позитивных сигналов». Европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы «убедить украинцев продолжить войну», совершая тем самым ошибку «с точки зрения собственного будущего», считает Песков.
В начале марта Трамп заявил, что верит в возможность закончить конфликт на Украине, но для этого нужно наладить диалог Москвы и Киева. По его словам, он попеременно возлагает вину за отсутствие прогресса то на Путина, то на президента Украины Владимира Зеленского. «Порой я виню одного, порой я виню другого. Но верю, что это [завершение конфликта] произойдет», — убежден он.