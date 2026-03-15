Зеленский ввел санкции против 140 граждан Ирана и России

Как утверждается в пресс-релизе администрации президента Украины, ограничения были введены «против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих ВПК России, а также паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ». В частности, как заявили в офисе Владимира Зеленского, компании и граждане Ирана, против которых ввели санкции, «причастны к изготовлению иранских беспилотников и ракет, применяемых не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Залива».