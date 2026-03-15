Брюссель готовит Европу к войне, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 15 мар — РИА Новости. Брюссель готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине — вопрос времени, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Приближается война. Брюссель взялся за войну на Украине. Поэтому сейчас он готовится к войне. Он уже переключился на военную экономику. Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат… Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», — сказал Орбан, выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште.

Венгерский премьер подчеркнул, что обязуется «сохранить Венгрию островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире».

