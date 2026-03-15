Капитана задержанного в Швеции танкера Sea Owl I взяли под стражу

12 марта Береговая охрана Швеции заявила, что задержала танкер Sea Owl I, который шел через шведские территориальные воды и, по данным властей, направлялся в Россию, из-за вопросов к его техническому состоянию и требований экологической безопасности. На техническую эксплуатацию танкера под флагом Коморских островов наложен запрет. Как сказал ТАСС посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев, на судне 10 моряков имеют паспорта РФ. Дипмиссия следит за ситуацией и готова оказать необходимую консульскую помощь.