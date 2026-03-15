WSJ усомнилась в военной способности США обезопасить Ормузский пролив

Обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе потребует от США масштабного военного участия и может занять месяцы, причем даже наземная операция не устранит все угрозы для судов, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп пообещал возобновить движение через пролив, закрытый Ираном после ударов по его территории, и заявил, что американские военные корабли вскоре начнут сопровождать нефтяные танкеры. Однако ВМС США пока не направляли свои корабли в сам пролив шириной около 33 км, поскольку иранские беспилотники и противокорабельные ракеты могут превратить его в «зону поражения» для американских моряков, говорится в статье.
По оценкам экспертов, для сопровождения танкеров может потребоваться до двух военных кораблей на каждый танкер или около дюжины кораблей для конвоя из 5−10 танкеров. Дополнительно понадобится не менее 12 беспилотников MQ-9 Reaper для патрулирования и ударов по пусковым установкам на иранском побережье. Такие меры потребуют от Вашингтона тысяч военнослужащих и значительных затрат, пишет WSJ.
При этом даже при усиленных мерах безопасность в проливе не будет гарантирована, отмечает издание: задержки и ограниченное число военных кораблей могут сократить трафик через пролив до 10% от обычного уровня, подсчитала аналитическая компания Lloyd’s List Intelligence. При таком темпе на расчистку очереди из более чем 600 торговых судов, застрявших в Персидском заливе, как отмечает издание, могут уйти месяцы.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
Более масштабный вариант обеспечения безопасности пролива — захват части южного побережья Ирана, чтобы исключить обстрелы судов. Этот вариант также сопряжен с большими рисками, сказано в публикации. Он потребует тысяч военных и может привести к длительным боевым действиям против сил Корпус стражей исламской революции (КСИР), численность которых достигает 190 тыс. человек.
Даже контроль над побережьем не устранит угроз полностью, потому что Иран способен наносить удары по судам ракетами и беспилотниками с дальних позиций. По данным аналитиков, с начала войны Тегеран совершил более двух десятков атак на суда в Персидском заливе, и нормальный поток — более 100 судов в день — может восстановиться, как пишет издание, лишь после прекращения боевых действий и гарантий безопасности для судоходства.
Трамп говорил, что США будут сопровождать суда через Ормузский пролив в случае необходимости. При этом источник Reuters в судоходной отрасли указал, что американские военные корабли уже отказывали гражданским судам в сопровождении.
Вместе стем Трамп призвал ряд стран направить в Ормузский пролив свои корабли, чтобы совместными силами обеспечить безопасность этого морского пути. В частности, он обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Кореи и Великобритании. По его словам, США «уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану все еще легко отправить дроны, сбросить мину или запустить ракету ближнего действия по этому морскому пути.
Обмен ударами на Ближнем Востоке грозит миру продовольственным кризисом, отмечала Financial Times. Это связано с перекрытием Ормузского пролива, из-за чего страны не получают важное удобрение и газ для производств, писало издание. Цены на удобрения уже выросли более чем на 40%, приводятся в статье данные аналитической компании CRU. При этом азотные удобрения обеспечивают около половины мирового производства продовольствия.