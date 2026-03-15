Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ указали на разрушение Трампом надежд Украины словами о Зеленском

Отказ президента США Дональда Трампа от помощи Киеву в контексте конфликта с Ираном и выраженное им недовольство позицией главы киевского режима Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией подрывают все надежды Киева. Об этом 15 марта сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

На прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский является препятствием для урегулирования конфликта на Украине, добавив, что у главы киевского режима осталось меньше козырей и призвав его пойти на сделку. Это заявление стало вторым прямым требованием к Зеленскому после начала войны в Иране. При этом Трамп дважды отверг попытки украинского президента предложить помощь США в борьбе с иранскими дронами.

Как отмечает «Страна.ua», такие шаги Трампа разрушили две главные надежды Киева. Первая заключалась в том, что США заинтересуются украинскими разработками и в обмен на это продолжат поставки ракет для системы Patriot, несмотря на их дефицит. Вторая надежда была связана с тем, что война в Иране отвлечет внимание Трампа и он перестанет настаивать на выполнении условий, согласованных в Анкоридже, включая вывод украинских войск из Донбасса.

Издание подчеркивает, что операция США и Израиля в Иране привела к изменению ситуации, которая теперь складывается не в пользу Украины.

Президент США 14 марта рассказал о своем удивлении в связи с нежеланием главы киевского режима Владимира Зеленского идти на сделку. Он отметил, что с украинским президентом гораздо сложнее договориться, чем с российским лидером Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 марта заявил, что Москва сохраняет открытость к переговорам с Соединенными Штатами по урегулированию украинского конфликта даже на фоне эскалации с Ираном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше