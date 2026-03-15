СМИ указали на разрушение Трампом надежд Украины словами о Зеленском

На прошлой неделе Трамп заявил, что Зеленский является препятствием для урегулирования конфликта на Украине, добавив, что у главы киевского режима осталось меньше козырей и призвав его пойти на сделку. Это заявление стало вторым прямым требованием к Зеленскому после начала войны в Иране. При этом Трамп дважды отверг попытки украинского президента предложить помощь США в борьбе с иранскими дронами.
Как отмечает «Страна.ua», такие шаги Трампа разрушили две главные надежды Киева. Первая заключалась в том, что США заинтересуются украинскими разработками и в обмен на это продолжат поставки ракет для системы Patriot, несмотря на их дефицит. Вторая надежда была связана с тем, что война в Иране отвлечет внимание Трампа и он перестанет настаивать на выполнении условий, согласованных в Анкоридже, включая вывод украинских войск из Донбасса.
Издание подчеркивает, что операция США и Израиля в Иране привела к изменению ситуации, которая теперь складывается не в пользу Украины.
Президент США 14 марта рассказал о своем удивлении в связи с нежеланием главы киевского режима Владимира Зеленского идти на сделку. Он отметил, что с украинским президентом гораздо сложнее договориться, чем с российским лидером Владимиром Путиным.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 марта заявил, что Москва сохраняет открытость к переговорам с Соединенными Штатами по урегулированию украинского конфликта даже на фоне эскалации с Ираном.