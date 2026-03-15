Тегеран заявил, что не просил США о переговорах

Глава МИД Ирана опроверг данные, что страна просила США о перемирии. Ранее Reuters писал, что Трамп отклонил попытки начать переговоры с Тегераном. Он также призывал Исламское государство к капитуляции.

Источник: AP 2024

Тегеран никогда не просил США о прекращении огня или переговорах, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Его слова приводит Mehr.

«Иран никогда не просил о прекращении огня или переговорах по этому вопросу. Я готов защищать нашу страну столько, сколько потребуется», — сказал он.

Арагчи пояснил, что Тегеран наносит удары только по американским объектам, сооружениям и военным базам. При этом территории стран Персидского залива используются для нападений на Иран, добавил он.

Вместе с этим глава МИД заверил, что иранские военные не закрывали Ормузский пролив, и причина, по которой суда не ходят по этому морскому пути — небезопасная обстановка, «вызванная американской агрессией». Тегеран получил запросы от нескольких стран о создании безопасного прохода для их судов, и решение по этому вопросу принимают вооруженные силы Ирана, добавил он.

Ранее Reuters со ссылкой на три источника писал, что президент США Дональд Трамп отклонил попытки стран Ближнего Востока начать переговоры с Тегераном, направленные на прекращение войны. Оман, выступавший посредником в переговорах до войны, неоднократно пытался наладить диалог, но Белый дом ясно дал понять, что не заинтересован в этом, писало агентство.

Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа подтвердил, что тот сосредоточился на продолжении войны с целью дальнейшего ослабления военного потенциала Тегерана.

6 марта американский президент заявлял, что Штаты не будут заключать никаких соглашений с Ираном, за исключением договора о его капитуляции. Позднее он пояснил Axios, что она может произойти, если Тегеран объявит об этом или если ему будет «некем и нечем бороться».

В интервью телеканалу РБК посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что США обманули Тегеран. Они вели переговоры по ядерной программе, но в итоге напали на республику, отметил он. Дипломат назвал действия Штатов военной агрессией.

