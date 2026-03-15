CBS узнал, что Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына

Глава Белого дома заявил 12 марта в интервью Fox News, что, по его мнению, новый верховный лидер Ирана, «вероятно, жив», но «пострадал». «Думаю, он пострадал, но, вероятно, в какой-то форме он жив», — утверждает президент. The New York Times, в частности, со ссылкой на трех иранских чиновников писала, что Моджтаба Хаменеи получил ранения, в том числе ног, но он жив и находится в укрытии. Это подтверждали и два израильских чиновника. По их данным, сын Хаменеи был ранен 28 февраля, когда погиб его отец.