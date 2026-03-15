CBS узнал, что Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, убитый в Тегеране в результате атаки США и Израиля, опасался прихода к власти своего сына, считает американская разведка. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. Такие выводы разведка представила американскому президенту Дональду Трампу и его близкому окружению, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.
По словам собеседников, верховный лидер был обеспокоен приходом к власти Моджтабы Хаменеи, поскольку тот «считался не очень способным и не подходящим на роль верховного лидера». Отец также был в курсе проблем в личной жизни сына, сообщают источники. В 2004 году Хаменеи женился на Захре Хаддад-Адель, дочери главы Меджлиса Ирана Голям-Али Аделя.
56-летний Моджтаба Хаменеи после убийства отца стал его преемником.
С 2022 года Моджтабу Хаменеи все чаще упоминали в СМИ как вероятного преемника его отца на посту верховного лидера страны. Али Хаменеи не комментировал эти слухи. Примерно в тот же период в иранской прессе сына верховного лидера стали называть аятоллой (один из высших духовных титулов у мусульман-шиитов). При этом передача власти от отца к сыну не приветствуется шиитским духовенством.
После смерти Али Хаменеи его сына стали называть в числе наиболее вероятных претендентов на пост верховного лидера. Среди других потенциальных кандидатов упоминался также Садек Лариджани — сын аятоллы Хашема Амоли и брат спикера иранского парламента Али Лариджани.
8 марта 2026 года Совет экспертов выбрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
По данным CBS News, в частных беседах Трамп говорил, что не знает, насколько информация о сыне бывшего верховного лидера Ирана имеет значение.
Глава Белого дома заявил 12 марта в интервью Fox News, что, по его мнению, новый верховный лидер Ирана, «вероятно, жив», но «пострадал». «Думаю, он пострадал, но, вероятно, в какой-то форме он жив», — утверждает президент. The New York Times, в частности, со ссылкой на трех иранских чиновников писала, что Моджтаба Хаменеи получил ранения, в том числе ног, но он жив и находится в укрытии. Это подтверждали и два израильских чиновника. По их данным, сын Хаменеи был ранен 28 февраля, когда погиб его отец.
Трамп говорил, что выбор Моджтабы Хаменеи для него «неприемлем». «Они [Совет экспертов] зря тратят время. Сын Хаменеи — легковес», — заявлял он.