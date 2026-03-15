Что говорят наблюдатели из США о референдуме в Казахстане

Международные наблюдатели поделились своими впечатлениями о ходе голосования на республиканском референдуме в Казахстане. По их словам, одной из заметных особенностей кампании стало увеличение числа граждан, которые участвовали в голосовании впервые, передает DKNews.kz.

Источник: ortcom.kz

Своими наблюдениями представители международных организаций поделились на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.

Рост числа новых избирателей.

Представитель Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций (США) Уэсли Александер Хилл рассказал, что для наблюдения за референдумом он специально посетил сельские населенные пункты.

По его словам, на участках была заметна высокая подготовленность сотрудников избирательных комиссий, а также активность представителей гражданского общества и политических партий.

«Согласно нашему опыту и сравнивая данный референдум с предыдущими голосованиями, было больше людей, которые в первый раз голосуют из-за демографических изменений, которые мы наблюдаем. То есть много людей в первый раз проголосовало не просто потому, что им 18 исполнилось, а потому, что у них появилась возможность это сделать реально. И это основные статистические показатели на настоящий момент», — отметил он.

Наблюдения на избирательных участках.

Вице-президент Американо-Евразийского центра Ральф Винни сообщил, что в ходе наблюдения посетил несколько избирательных участков.

По его словам, особый интерес представляло общение с гражданами, которые выходили с участков после голосования.

«Было крайне интересно побеседовать с избирателями, которые выходили с участков, чтобы понимать, о чем они думают. В основном голосовали за будущее Казахстана — не за будущее для себя, хотя они также говорили, что это очень важно, — но они голосовали за будущее своих детей и внуков», — сказал он.

Что это значит.

По мнению наблюдателей, активное участие новых избирателей свидетельствует о вовлеченности общества в общественно-политические процессы.

Рост числа граждан, голосующих впервые, также отражает демографические изменения и расширение участия молодежи и новых поколений в принятии важных государственных решений.

Подобная динамика, отмечают эксперты, является важным индикатором развития гражданского участия и политической активности общества.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше