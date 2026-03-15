Что говорят наблюдатели из США о референдуме в Казахстане

Своими наблюдениями представители международных организаций поделились на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.
Рост числа новых избирателей.
Представитель Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций (США) Уэсли Александер Хилл рассказал, что для наблюдения за референдумом он специально посетил сельские населенные пункты.
По его словам, на участках была заметна высокая подготовленность сотрудников избирательных комиссий, а также активность представителей гражданского общества и политических партий.
«Согласно нашему опыту и сравнивая данный референдум с предыдущими голосованиями, было больше людей, которые в первый раз голосуют из-за демографических изменений, которые мы наблюдаем. То есть много людей в первый раз проголосовало не просто потому, что им 18 исполнилось, а потому, что у них появилась возможность это сделать реально. И это основные статистические показатели на настоящий момент», — отметил он.
Наблюдения на избирательных участках.
Вице-президент Американо-Евразийского центра Ральф Винни сообщил, что в ходе наблюдения посетил несколько избирательных участков.
По его словам, особый интерес представляло общение с гражданами, которые выходили с участков после голосования.
«Было крайне интересно побеседовать с избирателями, которые выходили с участков, чтобы понимать, о чем они думают. В основном голосовали за будущее Казахстана — не за будущее для себя, хотя они также говорили, что это очень важно, — но они голосовали за будущее своих детей и внуков», — сказал он.
Что это значит.
По мнению наблюдателей, активное участие новых избирателей свидетельствует о вовлеченности общества в общественно-политические процессы.
Рост числа граждан, голосующих впервые, также отражает демографические изменения и расширение участия молодежи и новых поколений в принятии важных государственных решений.
Подобная динамика, отмечают эксперты, является важным индикатором развития гражданского участия и политической активности общества.