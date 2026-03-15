Вашингтон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: конфликт США с Ираном не растянется на месяцы

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Конфликт США с Ираном не продлится несколько месяцев, американские власти исходят из того, что боевые действия будут идти до 1,5 месяца. С таким утверждением выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Источник: Reuters

«Это не будет длиться месяцы. Команда президента [США Дональда] Трампа проинформировала нас, что это будет продолжаться в диапазоне от четырех до шести недель, все началось две недели назад, и мы опережаем график», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

