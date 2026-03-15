Белый дом: конфликт США с Ираном не растянется на месяцы

«Это не будет длиться месяцы. Команда президента [США Дональда] Трампа проинформировала нас, что это будет продолжаться в диапазоне от четырех до шести недель, все началось две недели назад, и мы опережаем график», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства исламской республики.