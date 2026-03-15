Явка на референдум по новой конституции в Казахстане превысила 73%

Окончательные данные Центральной комиссии референдума Казахстана показали, что по состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск) явка на референдум по новой конституции составила 73,24%.
Проголосовали 9 126 850 граждан из 12 461 796, внесённых в списки избирателей.
Этот показатель стал самым высоким среди всех электоральных кампаний последних лет. Он превзошёл явку на двух предыдущих референдумах (2022 и 2024 годов), а также на внеочередных президентских выборах 2022 года и досрочных парламентских выборах 2023 года.
При этом отмечены значительные региональные различия. Самая низкая активность зафиксирована в Алма-Ате — 33,43%, тогда как в Кызылординской области проголосовали 93,04% избирателей. В Астане явка составила 60,36%.
Референдум официально признан состоявшимся, поскольку порог в 50% избирателей был значительно превышен.
После закрытия участков комиссии приступили к подсчёту голосов. По словам заместителя председателя Центральной комиссии Мухтара Ермана, согласно законодательству, подсчёт не должен занять более 12 часов, а территориальные комиссии будут передавать предварительные результаты в центр через защищённые электронные каналы связи.
