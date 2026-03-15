Явка на референдум по новой конституции в Казахстане превысила 73%

В Казахстане явка на референдум по новой конституции после закрытия участков составила 73,24%. Это самый высокий показатель за последние годы.

Источник: Аргументы и факты

Окончательные данные Центральной комиссии референдума Казахстана показали, что по состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск) явка на референдум по новой конституции составила 73,24%.

Проголосовали 9 126 850 граждан из 12 461 796, внесённых в списки избирателей.

Этот показатель стал самым высоким среди всех электоральных кампаний последних лет. Он превзошёл явку на двух предыдущих референдумах (2022 и 2024 годов), а также на внеочередных президентских выборах 2022 года и досрочных парламентских выборах 2023 года.

При этом отмечены значительные региональные различия. Самая низкая активность зафиксирована в Алма-Ате — 33,43%, тогда как в Кызылординской области проголосовали 93,04% избирателей. В Астане явка составила 60,36%.

Референдум официально признан состоявшимся, поскольку порог в 50% избирателей был значительно превышен.

После закрытия участков комиссии приступили к подсчёту голосов. По словам заместителя председателя Центральной комиссии Мухтара Ермана, согласно законодательству, подсчёт не должен занять более 12 часов, а территориальные комиссии будут передавать предварительные результаты в центр через защищённые электронные каналы связи.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому организаторы выступлений иностранных артистов и сами исполнители должны согласовывать содержание своих выступлений с государственными органами.