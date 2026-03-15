WP: Трамп не смог ликвидировать власть в Иране за две недели операции

Президент США Дональд Трамп не смог ликвидировать действующую власть в Иране за две недели военной операции. Об этом пишет газета The Washington Post.
По данным издания, масштабные цели американского лидера в ходе конфликта пока не достигнуты.
В публикации отмечается, что в Тегеране у власти по-прежнему остается действующее руководство страны. При этом, как утверждает автор материала, ситуация вокруг конфликта продолжает оказывать влияние на мировой нефтяной рынок.
Также указывается, что действия Ирана затрагивают транспортировку энергоресурсов через ключевые морские маршруты в районе Персидского залива.
Кроме того, издание пишет, что Трамп сталкивается с давлением со стороны однопартийцев. Некоторые из них призывают сосредоточиться на внутренних экономических проблемах США на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами, а Вашингтон заявляет о намерении не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что министр энергетики США Крис Райт допустил завершение конфликта на Ближнем Востоке в течение нескольких недель. По его словам, после окончания боевых действий могут вырасти поставки углеводородов, что способно привести к снижению мировых цен на энергоносители.