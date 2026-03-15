Фицо сообщил о готовности посетить Москву на День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем намерении снова принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его партии Smer.

Источник: AP 2024

«Я приму участие 9 мая в праздновании Победы над фашизмом в Москве», — сказал он.

Политик добавил, что 6 июня намерен присутствовать на церемонии в Нормандии, посвященной благодарности солдатам, которые в 1944 году в рамках открытия второго фронта вступили на территорию Франции.

Фицо 18 января рассказал, что государства — члены Евросоюза запрещали ему пролетать над их территориями, когда он направлялся в Россию, чтобы отпраздновать в Москве День Победы. Однако сейчас «тысячи людей говорят о необходимости вести диалог с Москвой».

Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше