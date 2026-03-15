Заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о том, что Европе необходимо провести переговоры с Россией, вызвало настоящий переполох в Киеве. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
По словам сенатора, подобные заявления ранее звучали лишь со стороны отдельных европейских лидеров. Однако теперь к ним присоединился представитель государства, традиционно поддерживавшего общую линию Евросоюза.
«Не приходится сомневаться, что заявление премьера Бельгии де Вевера вызвало переполох в Киеве: одно дело, когда об этом говорили только Орбан и Фицо, и другое, когда по сути о том же начинает говорить и глава Бельгии, которая до сих пор выступала единым фронтом с руководством Евросоюза», — написал Пушков в своем.
Он также отметил, что Владимира Зеленского может беспокоить возможность коллективного решения ЕС о возобновлении закупок российских энергоносителей. По мнению сенатора, подобный шаг означал бы постепенный отход Европы от курса на конфронтацию и безусловную поддержку Киева. И это вызывает настоящую панику в Киеве.
Напомним, с призывом к переговорам Барт де Вевер выступил 14 марта. Тогда он заявил, что Евросоюзу необходимо искать дипломатическое решение конфликта и обсуждать урегулирование с Москвой. По словам бельгийского премьера, Европа не сможет бесконечно поддерживать Украину без участия США, а попытки экономически ослабить Россию не дали ожидаемого результата.