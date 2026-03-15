ТАСС: даты нового раунда переговоров по Украине пока не определены

Даты нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не определены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Пока не определено, информации по датам нет», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17−18 февраля. Встречи проходили между делегациями России, США и Украины в швейцарском отеле InterContinental. Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.
Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва наблюдает определенное продвижение по итогам трехсторонних переговоров по Украине. Оно, по словам главы МИД, касается гуманитарных вопросов и мониторинга возможных договоренностей.